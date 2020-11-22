В двух районах Якутии резко возросло число заболевших

На 22.11.2020 г. выявлено 219 новых случаев COVID-19, в т.ч. 51 носитель новой коронавирусной инфекции:

-Якутск – 118, в т.ч. 25 носителей

-Мирнинский и Нерюнгринский районы по 9 случаев;

-Алданский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский и Сунтарский районы по 6 случаев;

-Вилюйский, Оленекский и Усть-Майский районы по 5 случаев;

-Верхоянский, Кобяйский, Оймяконский и Олекминский районы по 4 случая;

-Амгинский, Верхневилюйский, Горный и Ленский районы по 3 случая;

-Жиганский, Намский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы по 2 случая;

-Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Нижнеколымский, Таттинский, Томпонский и Усть-Янский районы по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.

За сутки лабораториями республики проведено 5 106 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 752 613 тестов.