В двух районах Якутии пожары подбираются к населенным пунктам

По оперативным данным Авиалесоохраны, продолжают действовать 10 природных пожаров на территории Намского, Таттинского, Усть-Майского, Нюрбинского и Томпонского районов. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения составляет 10 799,0 га,

На тушение лесных пожаров привлекалось 161 человек и 10 единиц техники. За сутки было задействовано 17 патрульно-контрольных групп, в количестве 70 человек. По результатам работы патрульно-контрольных групп, составлено 5 протоколов об административном правонарушении и проинструктировано о мерах пожарной безопасности 164 человек.