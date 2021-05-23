В двух районах Якутии пожары подбираются к населенным пунктам
По оперативным данным Авиалесоохраны, продолжают действовать 10 природных пожаров на территории Намского, Таттинского, Усть-Майского, Нюрбинского и Томпонского районов. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения составляет 10 799,0 га,
На тушение лесных пожаров привлекалось 161 человек и 10 единиц техники. За сутки было задействовано 17 патрульно-контрольных групп, в количестве 70 человек. По результатам работы патрульно-контрольных групп, составлено 5 протоколов об административном правонарушении и проинструктировано о мерах пожарной безопасности 164 человек.
«За сутки количество пожаров увеличилось на 1 очаг, за счет обнаружения новых пожаров в зоне обслуживания, также произошло уменьшение площади пожаров на 424,5 гектара, за счет ликвидации пожаров в зоне контроля. В 10-ти километровой зоне от населенных пунктов действуют три пожара на территории Нюрбинского и Таттинского районов. Следует отметить, что за сутки ликвидировано 5 природных пожаров на общей площади 469,5 га», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).
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