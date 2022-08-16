В двигатель самолета мишустинского пула попала птица

У коллег из мишустинского пула сегодня второй день рождения. В двигатель самолета при вылете из Читы попала птица. Пилоты дотянули до взлетно-посадочной полосы и посадили самолет, сообщает тгк Пул№3.

Пилоты специального лётного отряда «Россия» благополучно посадили правительственный борт в Чите после попадания птицы в двигатель. Самолёт ушёл на посадку. Обошлось без пожара и паники. Пилоты сработали профессионально. Посадка была мягкой. Борт осматривает служба аэропорта. Делегация остаётся на ночь в Чите, сообщает тгк Вы слушали Маяк