В душе воин, а в реальной жизни слабак…

В Верхневилюйском районе вынесен приговор за нанесение побоев.

Прокуратура Верхневилюйского района поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

В суде установлено, что в январе 2023 года подсудимый привлечен к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ за нанесение побоев знакомой. Однако должных выводов для себя он не сделал и в марте 2023 года из чувства ревности применил насилие в отношении своей сожительницы, в том числе нанеся ей не менее 3 ударов кулаками по различным частям тела, причинив сильную физическую боль.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.