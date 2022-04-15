В ДТП в Якутске пострадали четыре авто

Сегодня вечером, когда уже стемнело произошло серьезное ДТП в Якутске, пострадали четыре автомобиля по словам очевидца, который снял видео по горячим следам. На место происшествие прибыла скорая. Автор видео утверждает, что водитель-виновник ДТП был вдрабадан пьян. Сегодня вечер пятницы… Видео @dpsykt14

Источник: @dpsykt14

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