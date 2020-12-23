В ДТП в Якутске пострадала пассажирка такси

22 декабря около 12.00 ч. водитель 1985 г. р., управляя автомашиной «Тойота Пробокс» и следуя по ул. Дзержинского, на регулируемом перекрестке с ул. Строителей проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате совершил столкновения с автомобилем «Тойота Кариб». Водитель последней с места ДТП, участником которого стал, скрылся.

Прибывшая бригада «скорой помощи» осмотрела и увезла в приёмный покой РБ№2 пассажира автомашины Тойота Пробокс – 34-летнюю женщину: медики диагностировали у нее ушибы мягких тканей лица и назначили амбулаторное лечение. По словам пострадавшей, в момент аварии она находилась на заднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности.

Как пояснил водитель «Пробокса» (проведенное освидетельствование показало, что он был трезв), водитель второй иномарки намеревался повернуть на ул. Строителей и, с его слов, не дал завершить маневр. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина оказывал услуги по перевозке пассажиров через популярное приложение и в момент ДТП как раз вез пассажирку, заказавшую такси. За осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в отношении нарушителя составлен административный материал по ч.1. ст.14.1 КоАП РФ.

Возбуждено административное расследование, осуществляется розыск скрывшегося водителя.

Госавтоинспекция напоминает, что в условиях ограниченной видимости из-за тумана и выхлопных газов от автомашин соблюдение интервалов движения, дистанции и требований ПДД при проезде перекрестков особенно важны для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Также автомобилистам следует выбирать оптимальную скорость движения, которая позволит принять экстренные меры для торможения или полной остановки транспортного средства в случае необходимости.