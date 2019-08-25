В ДТП в Верхоянском районе погиб водитель

В дежурную часть МО МВД России «Верхоянский» поступило телефонное сообщение о ДТП с пострадавшими в г. Верхоянске. Как выяснилось, водитель не справился с управлением и опрокинул автомобиль и от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщили ЯСИА в УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

24 августа около 17:00 в г.Верхоянске по ул.Новгородова, д.48 водитель 1984 г.р., управляя транспортным средством «Тойота Саксид», не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание автомашины в левую сторону проезжей части. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель водительского удостоверения не имеет. За текущий год к административной ответственности по линии безопасности дорожного движения не привлекался. В момент ДТП не был пристегнутым ремнем безопасности.

Транспортное средство принадлежит погибшему водителю.

В салоне автомобиля в момент автопроисшествия находился пассажир – мужчина 1990 г.р. (родственник водителя). Он не пострадал сидел на переднем пассажирском сидении слева от водителя, не пристегнутый ремнем безопасности. Мужчина с признаками алкогольного опьянения признался, что прежде чем ехать на автомашине, с водителем выпили алкогольные напитки и решили покататься.

Местом ДТП произошло на центральной улице г. Верхоянска в светлое время суток.

Все причины и обстоятельства ДТП выяснит следствие.