В ДТП в Нерюнгринском районе травмированы четверо, в том числе ребенок

15 апреля около 8 часов 40 минут на автодороге между г. Нерюнгри и п. Сосновый Бор женщина 1985 г.р., управляя автомобилем TOYOTA MARK II, не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справилась с управлением, допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем TOYOTA WISH.

Сама автомобилистка с множественными ушибами, гематомами и переломами лицевых костей и костей черепа была госпитализирована в травматологическое отделение Нерюнгринской центральной районной больницы.

Водитель и два пассажира автомобиля TOYOTA WISH, в том числе 10-летний ребенок, получили ушибы: всем им медики назначили амбулаторное лечение.

В момент ДТП все участники, по их словам, были пристегнуты ремнями безопасности. Водители обоих транспортных средств, согласно данным федеральной информационной системы «ФИС ГИБДД-М», в течение года к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения не привлекались, проведенное освидетельствование не выявило у них состояния опьянения.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все его обстоятельства и причины.

Неправильный выбор скорости движения, а также превышение установленного скоростного режима являются наиболее частыми причинами дорожных аварий. Двигаясь на высокой скорости, водитель лишает себя возможности вовремя среагировать на внезапно возникшую опасность. Кроме того, ДТП, совершенные по причине превышения скорости, отличаются высокой тяжестью последствий для участников автоаварий.

Согласно пункту 10.1., ПДД РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.