Пять человек погибло в страшном ДТП в Нерюнгринском районе

13 августа около 6 ч 20 мин. утра в дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии примерно на 380-м километре федеральной автодороги «Лена», в котором после столкновения легкового автомобиля и автомашины «КамАЗ», по предварительной информации, погибли 5 и ранены 4 человека. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

Поделиться новостью в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх