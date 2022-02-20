В центре Якутска Тойота наехала на маму с ребенком

19 февраля в дежурную группу батальона ДПС ГИБДД МВД по РС(Я) поступило сообщение о том, что на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Кирова г. Якутска произошло ДТП.

Сообщалось о пострадавших. По предварительным данным установлено, что водитель автомашины «Тойота-Исис» при повороте налево не предоставил преимущество двум пешеходам и совершил на них наезд. В результате ДТП ушиб ноги получила 9-летняя девочка. Она переходила дорогу со своей матерью на разрешающий сигнал светофора.

Со слов водителя , пешеходы выбежали на проезжую часть , вследствие чего он не успел среагировать и остановить своё транспортное средство.

Для установления всех причин и обстоятельств ДТП возбуждено административное расследование.

Напомним, что согласно п. 13.1 ПДД РФ при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает .Однако и пешеходам, в свою очередь, следует позаботиться о своей безопасности и начинать переход только после того, как транспортные средства остановились и уступают дорогу.

