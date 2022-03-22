22.03.2022
11:30
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Происшествия

В ДТП в Алдане пострадал ребенок

В Алданском районе в результате ДТП пострадали 2 пешехода, один из них ребенок. Водители скрылись с места происшествия.

21 марта, около, 16:00 часов в районе дома № 16 по ул. Строителей мкр. Солнечный г. Алдан неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу перед близко движущимся транспортным средством. Остановившись, водитель поинтересовался самочувствием ребенка, после чего покинул место происшествия.

      В результате  ДТП ребенок был доставлен в приемный покой Алданской районной больницы, где после осмотра врачом был диагностирован ушиб правой кисти. Назначено несовершеннолетнему амбулаторное лечение.

      В тот же день  вечером около 23 часов в районе дома № 58 по ул. М-Кангаласская г. Алдан неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при движении по проезжей части допустил съезд на обочину, где совершил наезд на пешехода, движущегося в попутном направлении. Водитель после происшествия  оставил место ДТП, участником которого он являлся.

     С места происшествия пешеход – 54-летний мужчина с множественными ушибами и ссадинами доставлен в медучреждение для оказания медицинской помощи,  назначеноему амбулаторное лечение.

     В настоящее время личность водителей транспортных средств устанавливаются, проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со статьей 12.27 ч.2 КоАП РФ оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия предусмотрена ответственность в виде лишения водительского удостоверения на срок от  1 года до 1,5 лет, либо административного ареста на  срок до 15 суток.

     Уважаемые участники дорожного движения! Халатное поведение недопустимо на дороге. Необходимо  проявлять взаимоуважение и соблюдение  ПДД как водителями так и пешеходами.

      Уважаемые родители, найдите время и поговорите с ребенком о правилах поведения на дороге, объясните и повторите правила перехода через проезжую частью о знаке «Пешеходный переход», посадке и высадке из транспорта.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Алданскому району
Источник: ОГИБДД ОМВД России по Алданскому району
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