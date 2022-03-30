В ДТП пострадала пожилая женщина

29.03.2022г. марта в г. Якутске около часу ночи при проведении медицинской сверки выявлен факт обращения в медучреждение 75-летней пенсионерки, травмированной в результате дорожно-транспортного происшествия.

Со слов потерпевшей предварительно установлено, что 28.03.2022г. около 9 часов вечера на регулируемом перекрестке улиц Кирова – Ярославского неустановленный водитель, управляя автомобилем марки Тойота Пробокс, совершил наезд на пожилую женщину, переходившую проезжую часть дороги через регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора, и в нарушении ПДД оставил место ДТП, участником которого он являлся. Напоминаем, что за такое нарушение предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Предварительно, в результате происшествия пожилая женщина получила ушибы, назначено ей амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция информирует, что с начала текущего года по 29.03.2022 г. в республике совершено 29 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 5 человек и 26 получили различные травмы, в том числе в больницу обратились 5 несовершеннолетних.

Уважаемые пешеходы, будьте предельно внимательными на дороге! Переходите проезжую часть строго по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись, что автомобили остановились и уступают вам дорогу. В темное время суток, а также во время непогоды используйте на одежде, на рюкзаках светоотражающие элементы, которые помогут обозначить вас на дороге.

Обязательное соблюдение Правил дорожного движения — это главное условие безопасного перехода дороги!

Необходимо проявлять взаимоуважение и соблюдение ПДД водителями и пешеходами.