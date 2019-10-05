В ДТП погибли кобылица с жеребенком

Сегодня утром на Вилюйском тракте произошли ДТП. Прекрасная дорога позволяет автомобилям набирать высокие скорости. На 100 км федеральной дороги «Вилюй» кобылица с жеребенком неожиданно выскочили на проезжую часть. Видимо, водитель, стремясь уберечь животных, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим автомобилем. Кобылица с жеребенком погибли. ДТП способствовали и погодные условия – первый снег и гололед.

Фото: Ксения ЭВЕРЕСТ. Источник: Ксения ЭВЕРЕСТ.

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