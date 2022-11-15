15.11.2022
14:22
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Происшествия

В ДТП по улице Лермонтова пострадали два пассажира

В Якутске 13 ноября около 12:27 по улице Лермонтова произошло ДТП. Водитель на «Ладе Гранта» при выполнении маневра — поворот налево на переулок Вилюйский, не предоставил преимущественное право проезда «Тойоте Ипсум», которая двигалась в прямом направлении. В результате этого произошло столкновение.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила двух пассажиров «Гранты» в больницу с травмами.

«В момент происшествия водители были трезвыми. Проводится проверка», — сообщает группа пропаганды Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Якутское».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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