В ДТП на Маганском тракте пострадала женщина

11 декабря около 13 часов на 2-м км Маганского тракта в г. Якутске водитель 1980 года рождения, управляя автомашиной Nissan Caravan, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Fielder.

51-летнюю женщину, управлявшую автомашиной Toyota, медики доставили в травматологическое отделение республиканской больницы. Согласно акту медицинского освидетельствования состояние опьянения у автомобилистки не установлено.

При этом предполагаемый виновник аварии от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. В ходе проверки выяснилось, что в апреле 2020 г. мужчина был лишен права на управление транспортными средствами на 18 месяцев по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.

Отказ от прохождения медицинского освидетельствования не освобождает от ответственности водителя транспортного средства. Напомним, что за данное нарушение предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2-х лет (если таковые у водителя есть). Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным такого права, законного требования уполномоченного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение штрафа на лиц, в отношении которых не может применяться административный арест, в размере 30 тысяч рублей. Срок действия водительского удостоверения нарушителя истек: понесет он административную или уголовную ответственность решит суд.

Напомним, что сегодня и завтра Госавтоинспекция республики продолжает проведение массовых проверок по выявлению нарушений, связанных управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.