Девушка-водитель без прав с подругами перевернула машину — все пострадали

8 июня около 2 часов ночи в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что вблизи от п. Нижний-Бестях в сторону с. Майя с дороги съехала автомашина, имеются пострадавшие. Предварительно установлено, что на 4 километре автодороги РАД «Амга» 20-летняя жительница с.Майя, управляя автомобилем Тойота Платц при движении из с.Майя в направлении п.Нижний Бестях, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части в левую сторону дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства, сообщает тгк ГИБДД14

В результате ДТП в Мегино-Кангаласскую ЦРБ с полученными травмами был госпитализирован пассажир – 19-летняя жительница с.Майя. Ей был поставлен диагноз: вывих голени правой бедренной кости, закрытый перелом V-го шейного позвонка, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. В момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности.

После дорожно-транспортного происшествия самостоятельно за медицинской помощью обратились водитель и второй пассажир – 19-летняя жительница с.Майя. Ей был поставлен диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудного отдела позвоночника. В момент ДТП была пристегнута ремнем безопасности.

Известно, что водитель не имеет водительского удостоверения. В момент ДТП была пристегнута ремнем безопасности. В результате ДТП получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Принудительно поместили обоих в стационар для дальнейшего наблюдения. Состояние опьянения у участников дорожного движения – не установлено.

Транспортное средство Тойота Платц принадлежало сестре водителя, которая живет отдельно от них. Со слов водителя-бесправника следует, что она управляла данной автомашиной без ее ведома. А машину сестра временно оставила во дворе у родителей.

В отношении водителя был составлен протокол по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством и по ст.12.6 КоАП РФ за перевозку пассажира, не пристегнутым ремнем безопасности. В отношении нерадивой пассажирки, которая была не пристегнута ремнем безопасности, также был составлен административный протокол по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ.