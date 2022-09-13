13.09.2022
14:44
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Общество
В ДСК массово сокращают сотрудников
В ДСК массово сокращают сотрудников предприятия — передает телеграм-канал Yakutsk News со ссылкой на Sakhaday.
Как сообщают рабочие домостроительного комбината, в сентябре десятки сотрудников получили уведомление о сокращении должностей, которые они занимают. После двух месяцев отработки им предлагается обратиться в центр занятости.
По информации сотрудников, в организации новое руководство, которое не ведет диалог с подчиненными.
Также рабочие сообщили о том, что рабочие цеха пустуют, а строительные работы ведутся только по улице Леваневского.
Фото: https://t.me/sakhaday
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