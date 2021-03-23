В дорожном скандале оказались замешаны и родители, и школа

Инспекторами ГИБДД привлечены к ответственности лица, организовавшие перевозки детей с нарушением правил.

22 марта около 15 часов дня на 79-м километре РАД “Умнас” Хангаласского района инспекторами ДПС был остановлен микроавтобус марки “Мерседес Бенц” под управлением водителя 1996 г.р.

Сотрудниками ГИБДД были выявлены грубые нарушения Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением правительства РФ от 23.09.2020 г. №1527.

Водитель осуществлял организованную перевозку группы детей без договора фрахтования, без программы маршрута, без списка назначенных сопровождающих, не уведомив в установленном порядке Госавтоинспекцию.

В момент остановки “Мерседеса” в салоне автомобиля находились 17 детей в возрасте 13-14 лет и 3 взрослых человека.

Кроме того, у водителя выявлены административные правонарушения, такие как: управление транспортным средством без тахографа и осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом с нарушением требований о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей.

Со слов водителя микроавтобуса следует, что предварительно договорился по телефону об осуществлении коммерческой перевозки пассажиров по маршруту Якутск — Ленские столбы — Якутск и поясняет, что не знал, какие определенные документы нужны при перевозке детей.

Организаторы перевозки — родители школьников одной из столичных школ объясняют, что решили устроить поездку на “Ленские столбы” для своих детей во время весенних каникул. Водителя и автобус нашли через интернет. При этом родители о данной поездке не уведомили ни классного руководителя, ни руководство школы, а самое главное Госавтоинспекцию.

Управлением Госавтоинспекции республики в адрес министерства образования и науки РС (Я), министерства спорта РС (Я), главам муниципальных образований и городских округов РС (Я) неоднократно направлялись информационные письма о необходимости неукоснительного соблюдения требований федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. №196-ФЗ и Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением правительства РФ от 17.12.2013 г. №1177.

Вместе с тем, нарушения Правил организованной перевозки групп детей автобусами регулярно допускаются организаторами перевозок.

Госавтоинспекция предупреждает, что санкцией частей 4, 5 и 6 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ является наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц — двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – ста тысяч рублей. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

С наступлением весны и школьных каникул сотрудниками ГИБДД будут приняты дополнительные меры, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе при осуществлении организованных перевозок групп детей автобусами.

Важно, своевременно подать уведомление в Госавтоинспекцию! В межрайонном сообщении не менее чем за 2 суток, в городском не менее, чем за сутки до начала перевозки.

Уведомление об организованной перевозке групп детей автобусом можно подать через официальный сайт Госавтоинспекции МВД России, выбрать поле «Сервисы», далее «Уведомления о перевозке групп детей», далее «Отправить уведомление», далее заполнить необходимые поля и прикрепить необходимые документы, а также непосредственно в подразделения ГИБДД по месту начала такой перевозки. О вопросах связанных с организацией перевозкой групп детей автобусами можно проконсультироваться в УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) по телефону: 8 (4112) — 454- 583.