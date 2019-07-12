В доме по улице Курашова полным ходом идет ремонт

Суровый северный климат определяет сезонность работ по капитальному ремонту многоквартирных домов нашей Республики, а потому, с наступлением благоприятного периода подрядчики, прошедшие установленную законом процедуру конкурсного отбора, активно принимаются за работу.

Так, в доме по адресу ул. Курашова, д. 19 полным ходом идут работы. Капитальный ремонт осуществляет ООО «Норд-вест-строй». Согласно условиям договора, в доме должен быть произведен ремонт кровли и замена системы отопления. Работы по ремонту кровли завершены подрядчиком в мае текущего года. Замена отопительных систем производится в настоящее время.

Важно подчеркнуть, что одной из проблем, с которой сталкиваются ремонтники – проблема допуска собственниками в жилое помещение для проведения работ.

Уважаемые собственники, помните, что отсутствие допуска в жилое помещение самым неблагоприятным образом сказывается на конечном результате . И в случае возникновения чрезвычайных ситуаций ответственность может лечь на Вас. Качественный и своевременный капитальный ремонт – общее дело собственника, подрядчика и регионального оператора.