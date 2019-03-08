В Доме дружбы народов выбрали лучших мастеров и ремесленников Якутии

7 Марта завершилась Девятая республиканская выставка-ярмарка «Якутия мастеровая», приуроченная к Году консолидации и Дню народного мастера в РС(Я). Выставка собрала в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского мастеров и ремесленников из 27 улусов.

Участники представили изделия по номинациям: резьба по дереву, резьба по кости, керамика, ювелирное дело, кузнечное дело, обработка бересты, плетение из конского волоса, авторская кукла, национальный костюм, национальное шитье. В жюри — известные мастера Якутии и искусствоведы.

Благодарственным письмом Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по итогам Торжественного Шествия в национальных костюмах, приуроченных к Году консолидации и Дню народного мастера в Республике Саха (Якутия) за многочисленность колонны, массовость национальной одежды и оформление колонны награждены:

— народные мастера Чурапчинского улуса, глава муниципального района «Чурапчинский улус (район)» Ноговицин Андрей Тимофеевич;

— народные мастера Хангаласского улуса, глава муниципального района «Хангаласский улус» Алексеев Гаврил Юрьевич;

— народные мастера Алданского района, глава муниципального образования «город Томмот» Алданского района Заверюха Александр Васильевич.

За сохранение, возрождение и развитие традиций народного искусства и народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия), изготовление произведений народного прикладного искусства на высоком художественном уровне, активную деятельность по пропаганде народного искусства и народных художественных промыслов звание «Народный мастер Республики Саха (Якутия)» присвоены:

— Мироновой Ульяне Егоровне, Мирнинский район, вид производств: национальное шитье, удостоверение №238;

— Артемьеву Дмитрию Алексеевичу, Амгинский улус, вид производств: резьба по дереву, удостоверение №239;

— Колесову Иннокентию Петровичу, г.Якутск, вид производств: ювелирное дело, удостоверение №239;

— Федоровой Варваре Дмитриевне, Сунтарский улус, вид производств: национальное шитье, удостоверение №240;

— Моякуновой Христине Захаровне, Сунтарский улус, вид производств: национальное шитье, удостоверение №241.

Звание «Мастер народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия)» присужден:

Скрябиной Сардане Егоровне, мастеру по обработке бересты, Чурапчинский улус

Аммосовой Татьяне Гаврильевне, мастеру по плетению из конского волоса, Горный улус

Васильевой Фаине Филипповне, мастеру по плетению из конского волоса, Верхневилюйский улус

Колесовой Агафье Ивановне, мастеру-кукольнику г.Якутск

Петрову Сергею Соломоновичу, мастеру по резьбе дерева, Хангаласский улус

Окоемову Ивану Иннокентьевичу, мастеру по национальному шитью, Усть-Алданский улус

Малышеву Андрею Лукичу, мастеру по резьбе дерева, с.Хатассы

Нохсоровой Ульяне Михайловне, мастеру по вышивке бисером, г.Якутск

Быкановой Марии Николаевне, мастеру по северному шитью, Усть-Янский улус

Пахомовой Ирине Константиновне, мастеру по северному шитью, Усть-Янский улус

Номинации «Резьба по кости», «Резьба по дереву»

Состав жюри:

Марков Федор Иванович – народный мастер-косторез, народный художник Республики Саха (Якутия)

Алексеев Эрнст Александрович — Отличник народного образования РСФСР, заслуженный работник культуры РФ, Лауреат государственной премии им. П.А. Ойунского, член Союза архитекторов РФ и PC (Я), Академик Академии творческой педагогики РФ, Академик Академии духовности Республики Саха (Якутия)

Ермолаев Ариан Арианович — Эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия Национального Центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх»

Номинация «Резьба по кости»

Почетной грамотой награждены:

1. Ксенофонтов Денис Егорович, Мирнинский улус

2. Рожина Саргылана Семеновна, Усть-Алданский улус

3. Александрова Лилиана, Якутское художественное училище им. Петра Петровича Романова

4. Егорова Валентина, Якутское художественное училище им. Петра Петровича Романова

5. Егоров Яков Николаевич, Верхневилюйский улус

Диплом Лауреата I степени в номинации «Резьба по кости» — Наумов Ньургун Михайлович, Хангаласский улус.

Диплом Лауреата II степени в номинации «Резьба по кости» — Мамонтов Константин Меркурьевич, г.Якутск

Диплом Лауреата III степени в номинации «Резьба по кости» — Соловьев Леонид Прокопьевич, г. Якутск

Номинация «Резьба по дереву»

Почетной грамотой награждены:

1. Иванов Иннокентий Иванович, Сунтарский улус

2. Осипов Андрей Андреевич, Намский педагогический колледж им. Ильи Егоровича Винокурова

3. Петров Семен Семенович, Усть-Алданский улус

4. Саввинов Владимир Иванович, Нюрбинский улус

5. Дьяконов Руслан Никифорович, Амгинский улус

Диплом Лауреата I степени в номинации «Резьба по дереву» — Бурцев Мичил Николаевич, Намский улус

Диплом Лауреата II степени в номинации «Резьба по дереву» — Тимофеев Павел Григорьевич, Вилюйский улус

Диплом Лауреата III степени в номинации «Резьба по дереву» — Егоров Владимир Прокопьевич, Усть-Алданский улус

Номинация «Керамика»

Состав жюри:

Григорьева Ольга Григорьевна – директор магазина национальной посуды «Камелек»

Тагров Василий Николаевич – научный сотрудник института физико-технических проблем Севера имени Владимира Петровича Ларионова

Божедонова Варвара Петровна – преподаватель Якутского художественного училище им. Петра Петровича Романова.

Почетной грамотой награждены:

1. Константинова Антонина Егоровна, Усть-Алданский улус

2. Капитонова Инга Андреевна, с. Хатассы

3. Захаров Руслан Афанасьевич, Намский улус

4. Коллективная работа Якутского художественного училище им. Петра Петровича Романова, рук. Бурнашева Октябрина Алексеевна

5. Максимов Николай Федорович, Горный улус

Диплом Лауреата I степени в номинации «Керамика» — Крылова Диана Вячеславовна, Сунтарский улус

Диплом Лауреата II степени в номинации «Керамика» — Колодезников Дмитрий Николаевич, г.Якутск

Диплом Лауреата III степени в номинации «Керамика» — Матвеева Ульяна Васильевна, Таттинский улус

Номинации «Ювелирное дело», «Кузнечное дело»

Состав жюри:

Потапов Николай Ильич — народный мастер Республики Саха (Якутия) по обработке металла, лауреат Государственной премии имени Платона Алексеевича Ойунского;

Готовцев Роман Ильич — народный мастер Республики Саха (Якутия), мастер-изготовитель хомуса международного класса.

Игнатьев Виктор Викторович – ведущий специалист Национального Центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх».

Номинация «Ювелирное дело»

Почетной грамотой награждены:

1. Михайлов Павел Нестерович, Сунтарский улус

2. Меркурьев Эдуард Валентинович, Сунтарский улус

3. Пахомов Степан Дмитриевич, Якутское художественное училище имени Петра Петровича Романова

4. Пономарев Игорь Константинович Якутское художественное училище имени Петра Петровича Романова

5. Иванов Евгений Ионович, Нюрбинский улус

Диплом Лауреата I степени в номинации «Ювелирное дело» — Афанасьева Тамара Николаевна, Сунтарский улус

Диплом Лауреата II степени в номинации «Ювелирное дело» — Николаев Гаврил Гаврильевич, Чурапчинский улус

Диплом Лауреата III степени в номинации «Ювелирное дело» — Константинов Айсен Владимирович, Сунтарский улус

Номинации «Кузнечное дело»

Диплом Лауреата I степени в номинации «Кузнечное дело» — Данилов Александр Дмитриевич, Хангаласский улус

Диплом Лауреата II степени в номинации «Кузнечное дело» — Билюкин Сарыал Константинович, Таттинский улус

Диплом Лауреата III степени в номинации «Кузнечное дело» Уваров Нюргустан Николаевич, Намский улус

Почетной грамотой награждены:

1. Киренский Артем Алексеевич, Кобяйский улус

2. Портнягин Илья Николаевич, Усть-Алданский улус

3. Куличкин Петр Дмитриевич, Усть-Алданский улус

4. Терентьев Александр Зиновьевич, Амгинский улус

5. Романов Егор Валерьевич, Мегино-Кангаласский улус

Номинации «Обработка бересты», «Плетение из конского волоса»

Состав жюри:

Пинигина Валентина Дмитриевна – заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), Почетный Гражданин Чурапчинского и Болугурского наслега

Телье – Иванов Семен Викторович — заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), заместитель председателя творческого союза мастеров «Уус» Республики Саха (Якутия), краевед

Карамзина Татьяна Алексеевна – народный мастер Республики Саха (Якутия) по обработке бересты

Номинация «Обработка бересты»

Почетной грамотой награждены:

1. Колодезникова Екатерина Ивановна — руководитель коллектива «Оһуор утум», Усть-Алданский улус

2. Петрова Лариса Николаевна, Вилюйский улус

3. Сигаева Сахаяна Ивановна, Саввина Нюргуяна Алексеевна, рук. Корнилова Надежда Егоровна Якутское художественное училище им. Петра Петровича Романова

4. Павлова Сардаана Юрьевна, Томпонский улус

5. Коллектив «Мэккэ», руководитель Ефимова Александра Николаевна, Усть-Майский улус

Диплом Лауреата I степени в номинации «Обработка бересты» — Черноградский Семен Степанович, Хангаласский улус

Диплом Лауреата II степени в номинации «Обработка бересты» — Макарова Парасковья Васильевна, Таттинский улус

Диплом Лауреата III степени в номинации «Обработка бересты» — Тамара Галиновна, Валентин Титович Васильевы, Намский улус

Номинация «Плетение из конского волоса»

Почетной грамотой награждены:

1. Николаева Варвара Дмитриевна, Чурапчинский улус

2. Борисова Вера Ильинична, Матвеева Агафья Семеновна, Намский улус

3. Данилова Мария Иннокентьевна, Амгинский улус

4. Филиппова Мария Семеновна, Вилюйский улус

5. Николаев Гаврил Гаврильевич, Чурапчинский улус

Диплом Лауреата I степени в номинации «Плетение из конского волоса» — Седалищева Ольга Егоровна, Чурапчинский улус

Диплом Лауреата II степени в номинации «Плетение из конского волоса» — Петрова Мария Егоровна, Усть-Алданский улус

Диплом Лауреата III степени в номинации «Плетение из конского волоса» — Контогорова Клеопатра Петровна, Сунтарский улус

Номинация «Авторская кукла»

Состав жюри:

Руфова Надежда Даниловна – мастер народного художественного промысла РС(Я), заместитель творческого союза кукольников Якутии

Филиппова Нюргустана Владимировна – заведующая отдела декоративно-прикладного искусства Якутского художественного училище им. П.П. Романова

Шульговатая Мирослава Гаврильевна — ведущий специалист Национального Центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх»

Почетной грамотой награждены:

1. Софронеев Роберт Егорович, Верхневилюйский улус

2. Яковлева Анна Васильевна, Вилюйский улус

3. Слепцова Саргылана Живкустовна, г.Якутск

4. Парфенова Каролина Петровна, Хангаласский улус

5. Харина Татьяна Михайловна, Томпонский улус

Диплом Лауреата I степени в номинации «Авторская кукла» — Заболоцкая Наталья Владимировна, г.Якутск

Диплом Лауреата II степени в номинации «Авторская кукла» — Кокшенева Любовь Евгеньевна, Алданский район

Диплом Лауреата III степени в номинации «Авторская кукла» — Сабирзянова Марина Витальевна, Нерюнгринский район

Номинация «Национальный костюм», «Национальное шитье»

Состав жюри:

Понохова Зинаида Дмитриевна – народный мастер РС(Я), отличник культуры РС(Я), отличник образования РФ, РС(Я)

Старостина Татьяна Гаврильевна — старший научный сотрудник, хранитель отдела фондов Якутского государственного музея истории и культуры народов Севера им. Емельяна Ярославского

Будищева Лидия Афанасьевна — художник-дизайнер, обладатель Гранта Президента в области культуры и искусства, отличник культуры РС(Я)

Грамотой награждены:

1. Богдакумова Прасковья Кузьминична, Таттинский улус

2. Степанова Оксана Тимофеевна, Томпонский район

3. Петрова Светлана Ильинична, Вилюйский улус

4. Друзьянова Светлана Ивановна, Мирнинский улус

5. Захарова Мария Климентьевна, Сунтарский улус

Диплом Лауреата I степени в номинации «Национальное шитье» — Макарова Венера Власьевна, Олекминский улус

Диплом Лауреата II степени в номинации «Национальное шитье» — Артемьева Александра Владимировна, Мегино-Кангаласский улус

Диплом Лауреата III степени в номинации Национальное шитье» — Окоемов Иван Иннокентьевич, Усть-Алданский улус

Номинация «Национальный костюм»

Почетной грамотой награждены:

1. Ноговицына Майкота Васильевна, г.Якутск

2. Курчатова Хаарчаана Степановна, Намский улус

3. Протопопова Елена Федоровна, Кобяйский улус

4. Алексеева Валентина Васильевна, Оленекский улус

5. Сергеева Елена Сергеевна, Ленский район

Диплом Лауреата I степени в номинации «Национальный костюм» — Гаврилова Валентина Николаевна, Алданский улус

Диплом Лауреата II степени в номинации «Национальный костюм» — Егорова Алдана Иннокентьевна, Усть-Алданский улус

Диплом Лауреата III степени в номинации «Национальный костюм» — Федорова Варвара Дмитриевна, Сунтарский улус

Благодарственное письмо за активное участие в IX Республиканской выставке-ярмарке «Якутия мастеровая» вручено:

1. Дьяконовой Ирине Афанасьевне, Усть-Алданский улус

2. Прибылых Луизе Анатольевне, Амгинский улус

3. Санниковой Айталине Васильевне, Горный улус

4. Петровой Елене Афанасьевне, Верхневилюйский улус

5. Объединение «Алгыс», рук. Габышевой Галине Семеновне, Абыйский улус

6. Соловьевой Пелагее Васильевне, Усть-Алданский улус

7. Левиной Антонине Гаврильевне, Томпонский район

8. Студии «Уран», рук. Мироновой Ульяне Егоровне, Мирнинский район

9. Павловой Ирине Георгиевне, Верхневилюйский улус

10. Рехлясовой Марии Петровне, Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова

11. Телье-Иванову Семену Викторовичу, г.Якутск

Благодарность Национального Центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» за активное участие в IX выставке – ярмарке «Якутия мастеровая» и Шествии мастеров в национальных костюмах, посвященного Дню народного мастера:

1. Главе города Нерюнгри Леонид Николаевич Олейник

2. Главе муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Алексею Васильевичу Федотову

3. Главе муниципального образования «Намский улус» Юрию Иннокентьевичу Слепцову

4. Главе муниципального района «Сунтарский улус (район)» Анатолию Васильевичу Григорьеву

5. Главе муниципального района «Верхневилюйский улус (район) Владимиру Семеновичу Поскачину

6. Начальнику управления культуры Кобяйского улуса Александру Александровичу Кычкину

7. Начальнику управления культуры Мирнинского района Ольге Николаевне Гречаник

8. Председателю «Союза кукольников Республики Саха (Якутия)» Василию Андреевичу Андросову

9. Директору Якутского художественного училища (колледжа) им. Петра Петровича Романова Кириллу Петровичу Гаврильеву

10. Руководителю общественной организации «Арчы» села Бэрийэ Варваре Тихоновне Васильевой

11. Главе муниципального района «Вилюйский улус (район)» Сергею Николаевичу Винокурову;

12. Главе муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Николаю Прокопьевичу Старостину.

Почетная грамота Национального Центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» «За активное и плодотворное участие в выставке «Народное искусство Якутии» вручено:

1. Елизавете Егоровне Семеновой, Усть-Алданский улус

2. Христофоровой Антонине Степановне, г. Якутск

3. Петровой Светлане Ильиничне, Вилюйский улус.

В рамках мероприятий, посвященных Дню народного мастера состоялся Шестой форум народных мастеров, шествие в национальных костюмах с участием 1200 человек, мастер-классы по видам народного искусства и народных промыслов, круглый стол «Народные художественные промыслы. Проблемные вопросы», выставка к 100-летию народного мастера РС(Я) по плетению из конского волоса Евдокии Пинигиной, ярмарка «Якутия мастеровая», выставка народных мастеров «Народное искусство Якутии», творческая экспресс-лаборатория по пошиву якутского традиционного летнего пальто «Оноолоох сон», конкурс шляп «Кыл тиһигин киэргэлэ – сэлээппэ».