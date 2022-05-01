В Доме Дружбы проведен турнир по хабылык и хаамыска

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Якутская городская национальная гимназия им. А.Г. и Н.К. Чиряевых, Республиканский центр национальных видов спорта им В. Манчаары 29 апреля организовали городской турнир по якутским национальным настольным играм хабылык и хаамыска среди школ города Якутска. Мероприятие посвящено 100-летию ЯАССР.

В этом году турнир проведен в Доме дружбы. В соревновании приняли участие 81 учащийся начальных классов из 15 школ столицы Республики.

В командном зачёте места распределились следующим образом:

1 место — команда ЯГНГ

2 место — Саха гимназия

3 место разделили команды Айыы Кыһата и СОШ №5.