01.05.2022
19:48
99

Спорт

В Доме Дружбы проведен турнир по хабылык и хаамыска

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Якутская городская национальная гимназия им. А.Г. и Н.К. Чиряевых, Республиканский центр национальных видов спорта им В. Манчаары 29 апреля организовали городской турнир по якутским национальным настольным играм хабылык и хаамыска среди школ города Якутска. Мероприятие посвящено 100-летию ЯАССР.

В этом году турнир проведен в Доме дружбы. В соревновании приняли участие 81 учащийся начальных классов из 15 школ столицы Республики.

В командном зачёте места распределились следующим образом:

1 место — команда ЯГНГ

2 место — Саха гимназия

3 место разделили команды Айыы Кыһата и СОШ №5.

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх