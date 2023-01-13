В домах семей участников СВО восстановили отопление сотрудники СЭТО

В предновогодние и праздничные дни в адрес народного депутата РС (Я) Дмитрия Семенова поступили обращения от Управы Автодорожного округа о помощи по восстановлению системы отопления в домах семей мобилизованных.

С помощью коллег — инженеров ГБУ РС (Я) «СЭТО», были незамедлительно предоставлены тепловые пушки и оказана помощь всем семьям в запуске газового отопления после аварийной остановки. Семьи наших мобилизованных ребят в теплых домах и наши защитники могут не волноваться за своих родных.

«Мамам, жёнам, детям наших военнослужащих надо помогать всеми силами. На их плечи свалились многие бытовые вопросы, которые прежде решали мужчины. Кроме того, важно поддержать их морально» — подчеркнул народный депутат Дмитрий Семенов.