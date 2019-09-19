В дом по адресу Якутская, 14 запущено тепло

18 сентября первый заместитель руководителя-главный инженер МКУ «СЭГХ» Евгений Платонов совместно с первым заместителем министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеславом Емельяновым проинспектировали подачу тепла в многоквартирном доме по улице Якутская, 14. Вчера вечером дом подключили к теплу. В многоквартирном доме-общежитии проведены сварочные работы.

«Тепло в дом был запущен до 15 сентября. Это третий запуск, предыдущие попытки были безуспешными из-за течи системы теплоснабжения. Несколько пустующих квартир, люди в них не живут, соответственно своевременных заявок не было, что привело к такой ситуации», — сказал заместитель директора УК «Юнион» Алексей Шишков.

По словам жильцов аварийного дома, капитальный ремонт не проводился, они опасаются возникновения аварийных ситуаций в зимний период.

«К решению вопроса необходимо подходить комплексно, поэтому прошу городские службы поднять на заседании КЧС вопрос по расселению жителей дома», — отметил Вячеслав Емельянов.

Сегодня, 19 сентября, в окружной администрации состоится КЧС, где будет обсуждаться вопрос по ситуации дома по адресу Якутская, 14. Одним из вариантов является решение КЧС выделить средств из резервного фонда города на замену системы отопления.