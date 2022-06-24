24.06.2022
19:41
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В дни Ысыаха Туймаады будет аномальная жара

Как сообщал Sakhalife, десять дней в Якутске будет очень жарко. Пик плюсовой температуры приходится на воскресенье. Как раз в эти выходные в Якутске будут праздновать Ысыах Туймаады после двухлетнего перерыва. Всем, кто собирается поехать в Ус-Хатын на Ысыах, надо учесть экстремальную жару и принять возможные меры, чтобы не перегреться! Особенно людям со слабым здоровьем.

В Якутске и его окрестностях до 27 июня будет держаться аномально жаркая погода, сообщили ЯСИА в Якутском УГМС. Среднесуточная температура в эти дни превысит средние многолетние значения на семь градусов и более. В субботу, 25 июня, в столице республики прогнозируют +30, +32 градуса, в воскресенье — до +33 жары. Осадков не предвидится.

В Якутске 10 дней непрерывного зноя
Фото: Sakhalife
Источник: ЯСИА

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