В дни Ысыаха Туймаады будет аномальная жара

Как сообщал Sakhalife, десять дней в Якутске будет очень жарко. Пик плюсовой температуры приходится на воскресенье. Как раз в эти выходные в Якутске будут праздновать Ысыах Туймаады после двухлетнего перерыва. Всем, кто собирается поехать в Ус-Хатын на Ысыах, надо учесть экстремальную жару и принять возможные меры, чтобы не перегреться! Особенно людям со слабым здоровьем.

В Якутске и его окрестностях до 27 июня будет держаться аномально жаркая погода, сообщили ЯСИА в Якутском УГМС. Среднесуточная температура в эти дни превысит средние многолетние значения на семь градусов и более. В субботу, 25 июня, в столице республики прогнозируют +30, +32 градуса, в воскресенье — до +33 жары. Осадков не предвидится.