В дни Ысыаха Олонхо из Якутска до Намцев будут курсировать автобусы

Ысыах Олонхо состоится в Намском улусе 20 и 21 июня. В эти два дня из Якутска до села Намцы будут курсировать автобусы №204, сообщает ЯСИА.

Цена проезда составит 250 рублей для взрослых и 125 рублей для детей (до 14 лет). Детям до 7 лет проезд бесплатный без предоставления места.

Отметим, что скидки и льготы в этот период действовать не будут, а оплата принимается только наличными.

Время в пути составит примерно 2 часа. На 204 маршруте вы доедете до Намского автовокзала, откуда до места проведения Ысыаха будут ездить бесплатные автобусы.

Расписание автобусов 20 и 21 июня:

20 июня из Якутска в Намцы автобусы выедут в 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00.

В обратном направлении из Намцев в Якутск в 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 23.00, 24.00.

21 июня из Якутска в Намцы автобусы выедут в 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00.

В обратном направлении из Намцев в Якутск в 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00.