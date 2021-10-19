В Дирекции биологических ресурсов начата ревакцинация сотрудников

В здании Дирекции биологических ресурсов, ООПТ и природных парков была организована прививочная кампания. Работники учреждения, не отрываясь от работы, начали проходить ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник лайт». Выездную вакцинацию провели врачи ГАУ РС(Я) «1 поликлиника».

Отметим, что коллектив Дирекции биоресурсов в числе первых начал вакцинацию от COVID-19 в январе месяце, на сегодняшний день 88 % работников привито. И вот сегодня начата повторная вакцинация экологов. Перед вакцинацией каждого работника осмотрел врач — измерили температуру, давление и уровень сатурации.



Также параллельно работники Дирекции, у которых еще не подошел срок ревакцинации, сегодня получили вакцину против гриппа.

Как отметили сотрудники, получать прививку прямо на работе — удобно, никуда ходить не надо. Мероприятие прошло с соблюдением всех рекомендаций.



К ревакцинации от COVID-19 и против гриппа также присоединяются госинспекторы Дирекции биоресурсов в районах республики. Каждый день списки привитых пополняются.