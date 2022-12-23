В «Дикой утке» незаконно проводили игры в покер

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам проверки, проведенной сотрудниками УФСБ и ОБОП УУР МВД по РС (Я), о совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой.

Согласно материалам уголовного дела, в период с сентября 2021 по март 2022 года несколько человек, действуя в составе организованной преступной группы, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования – покерных столов, игральных фишек и карт в помещении одного из питейных заведений города Якутска.

Между тем, согласно положениям Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Республика Саха (Якутия) не входит в число игорных зон.

Преступная деятельность организаторов незаконных азартных игр пресечена в ходе оперативных мероприятий сотрудниками УУР МВД России по Республике Саха (Якутия) и УФСБ России по Республике Саха (Якутия) при силовой поддержке Росгвардии.

Следствием проведен весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



