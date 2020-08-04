В девятый раз отложен суд по делу Марфы Олесовой



Сегодня, 4 августа, в очередной раз перенесено судебное заседание по уголовному делу (ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество») Марфы ОЛЕСОВОЙ, бывшей звезды телесериала НВК САХА «Сэргэлэххэ» по причине болезни подсудимой. Судья Анатолий КАРАТАЕВ.



Как Sakhalife сообщал ранее, Марфа Олесова, будучи руководителем одной из риэлторских организаций, ввела в заблуждение покупателя недвижимости в Якутске. Она получила от клиента задаток в размере 1 миллиона рублей не только за оказание своих услуг, но и за квартиру. Но взяв деньги, риэлтер не исполнила свои обязательства, и покупатель не смог приобрести себе квартиру. Полученный задаток Марфа Олесова использовала на собственные нужды.



Бывшая телезвезда уже была осуждена за аналогичное преступление в марте 2019 года — хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Олесова, являясь генеральным директором ООО «Альфа Недвижимость», похитила у покупателя недвижимости на 1 миллион рублей.



В первый раз суд учёл, что 35-летняя уроженка Кобяйского улуса воспитывает несовершеннолетнего ребенка и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком по 2 года 6 месяцев. Спустя год риэлтор Олесова снова предстанет перед судом с еще непогашенной судимостью, что должно ужесточить приговор.



В своем интервью SakhaLife от 26 июня, Марфа Александровна отметила, что не считает себя виновной, и надеется на справедливый суд, который вникнет во все обстоятельства дела. Что касается предыдущего суда, решение по которому давно вступило в силу, Марфа Олесова отметила, что так же считает себя невиновной, но суд прошел в тот период, когда она лежала в больнице с ребенком.

В этом же интервью Марфа Олесова подтвердила, что состоит в близких отношениях с генеральным директором строительной фирмы «Утум-инвест» Георгием КАРАМЗИНЫМ, с которым, по ее словам, они и сейчас вместе.