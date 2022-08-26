В детском саду «Теремок» прошли пожарно-тактические учения

Образовательные учреждения и учреждения социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей находятся под особым контролем сотрудников МЧС России.

Сотрудники Ленского пожарно-спасательного гарнизона регулярно проводят инструктаж и пожарно-тактические учения в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях. С персоналом и подопечными данных учреждений проводятся беседы о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, правилах поведения при возникновении внештатной ситуации. Особое внимание уделяется вопросам быстрой и своевременной эвакуации людей из здания.

На этот раз пожарно-тактические учения прошли в детском саду «Теремок». На данном объекте такие учения проводятся впервые, так как объект новый.

По легенде на первом этаже в медицинском кабинете по причине короткого замыкания электропроводки произошло возгорание. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, сотрудник детского сада сообщил на «01» о пожаре и приступил к эвакуации людей. К месту вызова были высланы все силы и средства гарнизона.

В ходе учений было отработано взаимодействие подразделений пожарной охраны с персоналом объекта. Огнеборцы применили на практике приемы и способы спасения и эвакуации людей, первичные средства пожаротушения и аварийно-спасательный инструмент. Все поставленные задачи пожарными и спасателями были выполнены.

В ходе занятия с работниками и персоналом детского сада был проведен инструктаж по соблюдению правил безопасности, а также проверена готовность обслуживающего персонала к действиям при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций.

— «На проведение данного учения привлекалось 5 единиц основной техники и 40 человек личного состава. Должностными лицами и личным составом Ленского пожарно-спасательного гарнизона успешно отработаны методы руководства тушением пожара, верно определено решающее направление, распределение сил и средств, а также проведение разведки и эвакуации пострадавших. В целом учения можно оценить на удовлетворительно. Ряд незначительных замечаний будут разобраны в рабочем порядке», — отметил Сергей Егорин, заместителя начальника 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я).