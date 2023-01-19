В детском саду Таттинского улуса детей кормили просроченными продуктами?

В Таттинском районе устранены нарушения при организации питания детей

Прокуратура Таттинского района с привлечением специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательных организациях района.

Установлено, что в нарушение требований закона в пищеблоке одного из детских садов Таттинского района хранятся продукты питания с истекшим сроком годности.

В целях устранения выявленных нарушений, защиты прав детей прокуратура внесла руководителю образовательной организации представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены в полном объеме, виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.