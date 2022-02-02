В детском саду Нерюнгри детей кормят некачественными продуктами?

Родители детсадовцев в Нерюнгри бьют тревогу! Речь идет о детском садике №58 «Красная шапочка», проспект Дружбы Народов, 17/1.

По мнению родителей, ухудшилось питание детей, снижены объемы порций, продукты питания употребляются дешевые и некачественные, отменен из рациона белый хлеб, есть и другие нарушения в пищеблоке.

Более 40 родителей подписали обращение к прокурору Республики Саха (Якутия) М.Н. ПОПОВУ, руководителю территориального управления Роспотребнадзора М.Е. ИГНАТЬЕВОЙ, руководителю Департамента госполитики в сфере образования А.А. ПУХОВУ, руководителю Департамента по контролю и надзору минобразования Якутии М.Н. КОЛМАКОВУ и и.о. начальника управления образования Нерюнгринского района О.Б. САКАЛ. Подписанты требуют провести проверку в детском саду города Нерюнгри «Красная шапочка». Фото обращения родителей и приложения на четырех листах имеются в редакции SakhaLife.

Как сообщили SakhaLife подписанты обращения, они обратили внимание на качество питания в детском саду после жалоб детей на боли в животе и проблемы с кишечником.

Родителей волнуют не только качество продуктов, но и подмена блюд в меню. Как указано в обращении, 28 января родители с удивлением обнаружили, что вместо обозначенных в меню фруктов на завтрак детям дают молоко, не учитывая пищевую ценность заменяемых продуктов. При этом, само меню из группы было изъято медицинским работником, чтобы его не смогли увидеть родители.

Родители систематически не могут посмотреть и проверить меню, согласно которому в детском саду кормят их детей. На замечание родителей, как сказано в обращении, заведующая детским садом Е.А. СЕРДЮКОВА сообщила, что впервые слышит об этом, это является обязанностью воспитателя, ей некогда следить за наличием меню и рекомендовала задавать вопросы воспитателю.

Как пишут родителю в обращении к контролирующим органам, заведующая детским садом Сердюкова Е.А. устно подтвердила родителям, что порции действительно были снижены, и хлеб убран, так как бюджетного финансирования из бюджета и родительской оплаты 125 рублей в сутки на питание не хватает. В то же время прозвучал странный аргумент, что дети не съедают положенные им порции, и на этом основании размер порций снижен, хотя в меню выход блюд соответствовал нормативу, отмечают родители в своем заявлении.

Родители высказывают серьезную озабоченность по поводу характера питания своих детей в детском саду, качества и ассортимента продуктов, объема порций, соответствия меню фактически предоставляемым блюдам.

Кроме претензий к питанию, у родителей есть и другие вопросы. В частности, родители сообщают, что не поступают новые игрушки. Помимо игрушек, родители вынуждены самостоятельно приносить в садик, например, туалетную бумагу. Родители поднимают вопрос и по постельному белью.

Более 40 родителей, подписавших обращение в контролирующие структуры, попросили SakhaLife взять их вопрос под контроль прессы.

Редакция дозвонилась до детского сада №58 «Красная шапочка», но не застала заведующую. SakhaLife предоставит слово и администрации детского сада, и контролирующим структурам, и опять родителям, если возникнет такая необходимость.

Обращение группы родителей ушли к прокурору Республики Саха (Якутия) М.Н. Попову, руководителю территориального управления Роспотребнадзора М.Е. Игнатьевой, руководителю Департамента госполитики в сфере образования А.А. Пухову, руководителю Департамента по контролю и надзору минобразования Якутии М.Н. Колмакову и и.о. начальника управления образования Нерюнгринского района О.Б.Сакал. Подписанты требуют провести проверку в детском саду города Нерюнгри «Красная шапочка».