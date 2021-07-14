В детский дом «Берегиня» поступили некачественные продукты

В начале июля 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) выявлен факт оформления ветеринарным врачом ГБУ РС (Я) «Управление Ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Верхневилюйского Улуса (Района)» электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию с нарушениями в адрес ГКУ РС (Я) «Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня»».

Так, в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» установлено, что 6 июля ветеринарным врачом оформлены транспортные эВСД на партию куриных яиц со сроком годности до 28 июня 2021 года и на мясную продукцию в количестве 96 кг. (замороженный цыпленок бройлер, замороженная говядина, лопатка свиная, колбаса вареная «Традиционная к чаю») без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

За данные критические нарушения в отношении ветеринарного врача составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ.

В адрес детского дома направлена информация о необходимости изъятия из оборота вышеуказанной продукции.

С начала 2021 года Управлением Россельхознадзора за допущенные нарушения при работе во ФГИС «Меркурий» к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ привлечено 19 ветеринарных специалистов и заблокирована запись одного ветврача.