В детские лагеря Якутска заехала первая смена

Детские загородные лагеря Якутска начали свою работу

В детских загородных лагерях «Радуга», «Каландаришвили», «Бинго» и «Родничок» 16 июня состоялся заезд первой летней смены для 507 детей. Мальчишки и девчонки весело, активно и интересно проведут три недели летних каникул в детских лагерях. тгк Эхо столицы

Фото: тгк Эхо столицы Источник: тгк Эхо столицы

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