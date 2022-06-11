В детских лагерях Якутии выявили 150 нарушений — МЧС

150 нарушений требований пожарной безопасности выявили в детских лагерях в Якутии К административной ответственности привлечено 45 лиц. сообщает ЯСИА.

Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) в 2022 году взято на учет 537 объектов детского летнего отдыха, в том числе 39 стационарных загородных учреждений, 39 лагерей труда и отдыха, 439 лагерей дневного пребывания и 20 палаточных лагерей.

На сегодняшний день органами надзорной деятельности и профилактической работы проведено 86 контрольно-надзорных мероприятий, по итогам которых выдано 41 предписание, выявлено более 150 нарушений требований пожарной безопасности, 17 из которых уже устранены. К административной ответственности привлечено 45 лиц. Также сотрудниками органов государственного пожарного надзора проводятся обследования в составе межведомственных комиссий.

«В целях профилактики пожаров в период проведения детской оздоровительной кампании сотрудниками ГПН проведено 808 профилактических мероприятий, в том более 110 информирований о требованиях пожарной безопасности, 171 консультирование ответственных по пожарной безопасности лиц, 517 профилактических визитов. Также объявлено 7 предостережений о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности, проведено 133 практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций», – отметил Сергей Овчинников, начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РС (Я).