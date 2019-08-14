В детских лагерях Якутии проходят практикумы по использованию световозвращающих элементов

Перед учебным годом сотрудники ГИБДД напоминают школьникам о пользе световозвращателей и особенностях их применения.

Подходит к концу лето, а с ним заканчивается и период «белых» ночей, которыми, наряду с Санкт-Петербургом, знаменита и Якутия. В это время начинается сезонный всплеск ДТП с участием пешеходов: при недостатке освещения улиц во многих населенных пунктах республики пеших участников движения плохо видно на дороге, а использование световозвращающих элементов пока еще не вошло в привычку.

Чуть более двух недель осталось и до начала учебного года, когда тысячи школьников отправятся на занятия. Чтобы напомнить детям о мерах безопасности в пути от дома до школы, сотрудники ГИБДД Мегино – Кангаласского района перед закрытием летнего сезона посетили детский лагерь «Сайдыс». Для ребят, у которых каникулы пока продолжаются, инспекторы провели викторину на знание ПДД и познавательное мероприятие «Засветись в темноте, стань заметней на дороге!».

Ребята отгадывали загадки, разбирали сложные дорожные ситуации. Полицейские рассказали школьникам об особенностях использования световозвращающих элементов, сделав акцент на необходимости их ношения на одежде, поговорили о том, что благодаря этим небольшим «светлячкам» у водителей появится возможность вовремя заметить пешехода или велосипедиста и принять меры для снижения скорости, тем самым не допустить возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Все участники мероприятия получили в подарок от сотрудников ГИБДД световозвращающие элементы и буклеты с Правилами дорожного движения, а победителям викторины были вручены поощрительные призы.

До конца каникул подобные мероприятия пройдут и в других детских летних оздоровительных учреждениях района.