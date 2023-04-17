В десяти улусах закрыты ледовые переправы!

В Якутии закрыты ледовые переправы через реки Лена, Амга и автозимники в десяти улусах



ГКУ «Управтодор РС(Я)» сообщает, что с 17 апреля закрыты ледовые переправы:

— «Хатассы-Павловск» на террритории ГО «Город Якутск» и Мегино-Кангаласского улуса;

-196+822 км автомобильной дороги «Амга» в Амгинском улусе;

Кроме того, сегодня также прекращено движение для всех видов автотранспорта на автозимниках:

— 506-й км автодороги «Вилюй» — Мукучи- Кобяй (автодорога «Лючинская»), Батамай – Сегян-Кюель – Себян-Кюель (автодорога «Себян») в Кобяйском улусе;

— г. Вилюйск — п. Жиганск и на ледовом автозимнике через реку Вилюй на 3 км автодороги «Эдьигээн» в Вилюйском и Жиганском улусах;

— 417-й км автодороги «Колыма» — п. Джебарики-Хая – Охотский перевоз (автодорога «Алдан») в Томпонском районе;

— Усть-Мая – Эльдикан и ледовой переправе через реку Алдан на 423 км автодороги «Амга», Усть-Мая – Кутана – Белькачи (автодорога «Белькачи») в Усть-Майском и Алданском районах;

— Улахан-Ан – Олекминск – Ленск – Пеледуй (автодорога «Умнас») в Хангаласском, Олёкминском и Ленском районах;

— с. Кобяй – р. Хатынг-Юрях – п. Кальвица – п. Сангар (автодорога «Кобяй»), Булун – Батамай – Ситте – Сангар (автодорога «Сангар») в Намском и Кобяйском улусах.