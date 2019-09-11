В деревянных домах предлагается проводить поддерживающий ремонт

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) прорабатывает вопрос по разработке отдельной программы по поддерживающему ремонту деревянных многоквартирных домов, в которых комплексный капитальный ремонт нецелесообразен.

Сегодня в региональной программе 1 829 деревянных домов, более половины которых построены в 50-70 года прошлого столетия. Имеют высокую степень износа, при этом они еще не признаны аварийными, жильцы продолжают оплачивать взносы на капитальный ремонт. Все эти годы дома не видели соответствующего содержания и не ремонтировались, что привело к ветхости дома, проведение ремонта в таких домах не приводит к ожидаемым результатам.

«В первую очередь, в таких домах уже небезопасно проживать. Некоторые здания крайне в плачевном состоянии и их пора сносить. Министерством ведется работа по разработке программы, которая позволит поддерживать такие дома до их сноса для обеспечения безопасности проживания наших граждан. При этом мы считаем, что реализация этой программы должна проходить при непосредственном участии органов местного самоуправления. Такая практика существует, к примеру, в бытность моей работы в мэрии города Якутска, из муниципального бюджета города выделялись средства на поддерживающий ремонт деревянных домов и до сих пор такая работа городскими властями ведется. Разрабатываемая программа может стать дополнительной поддержкой органам местного самоуправления. Считаю, что деревянные дома необходимо признавать аварийными. В период с 2013 по 2017 годы по городу Якутску удалось снести и расселить 226 домов, а также 166 домов признаны аварийными и включены в программу переселения», — отметил министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников.

Отметим, что подходы механизма поддерживающего ремонта деревянных домов поддержаны Советом муниципальных образований Республики Саха (Якутия).