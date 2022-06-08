В Депутатском завершены работы по капремонту в 10 домах

В прошлом году в Усть-Янском районе в рамках капитального ремонта в 14 многоквартирных домах были проведены работы по замене системы центрального отопления, электроснабжения, водоотведения и кровли крыш.

По словам ведущего инженера НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я)» Гаврила Давыдова, работы были начаты с 2021 года:

— Согласно адресному перечню региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Якутии, в Депутатском Усть-Янского района было запланировано начало работ по замене внутридомовых инженерных систем — теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения и ремонт крыш. В 2021 завершены, приняты работы по капитальному ремонту по 46 видам работ в 14 жилых домах на сумму более 120 миллионов рублей. В настоящее время мы приняли работы в 6 домах, ведется ремонт крыши в 4 домах и ремонт системы теплоснабжения в 2 домах. Выражаем благодарность администрации пос. Депутатский в лице главы Толоконовой Елены Ивановны, также управляющей компании ООО «Иргичээн» за содействие в части информирования населения, так как для данных видов работ требуется 100% доступ во все жилые помещения, — сообщил он.

Подрядчиками выступают ООО «Дуолан Строй» и ООО «Бэксэк». По ранним контрактам их работы были приняты комиссией без замечаний, и в этом году они продолжили участвовать в аукционах на капитальный ремонт домов в Депутатском. Несмотря на сложности в части завоза строительных материалов в арктический район, все работы ведутся по графику.

Напомним, что жители Якутии могут узнать информацию о капитальном ремонте своего дома, написав по номеру телефона: 8-914-270-06-86 (WhatsApp или Telegram). Бот поможет выяснить сумму задолженности, получить справку для предъявления по месту требования и другое.

Оплата без комиссии за капитальный ремонт своего дома проводится на следующих платформах:

– Сайт «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я)» — Fondkr.ru

— «Газпромбанк»

— Отделения «Почты России»