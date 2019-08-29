29.08.2019
16:27
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Якутия

В Депутатском стартовал отопительный сезон

28 августа энергетики Янских электрических сетей АО «Сахаэнерго» начали отопительный сезон в поселке Депутатский Усть-Янского улуса Якутии.

В ходе подготовки Депутатской ТЭЦ к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. был выполнен весь комплекс запланированных ремонтов. Энергетики отремонтировали дымосос на котле №4, панели охлаждения на котлах №№ 1, 2, 3, трубы ГЗУ, задвижки, сетевые подогреватели. В середине августа на станции проведены гидравлические испытания и пробный запуск котлов. Выполнены работы по капитальному ремонту инженерных сетей поселка протяженностью 3452 м.

Станция обеспечивает теплоснабжение п. Депутатский, административного центра Усть-Янского района, здесь проживает чуть менее 3000 человек.

Источник: Пресс-служба АО «Сахаэнерго»
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