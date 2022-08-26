В Депутатском стартовал отопительный сезон

АО «Сахаэнерго», дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) начало отопительный сезон в поселке Депутатский Усть-Янского района.

На Севере отопительный период самый продолжительный, он начинается в августе и заканчивается в середине июня. За короткий летний сезон энергетики выполняют большой объем работы по подготовке объекта и оборудования к зиме.

«Энергетики традиционно одними из первых в республике начинают отопительный период. В рамках подготовки к ОЗП 2022-2023 гг. на ТЭЦ поселка Депутатский выполнен ремонт котлов и прочих систем ТЭЦ, а также заменены трубопроводы, отремонтированы инженерные сети. В середине августа на станции успешно проведены гидравлические испытания и пробный запуск котлов. На сегодняшний день теплом обеспечены все социальные объекты и жилой фонд поселка», — отметил генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев.