26.08.2022
10:17
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В Депутатском стартовал отопительный сезон

АО «Сахаэнерго», дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) начало отопительный сезон в поселке Депутатский Усть-Янского района. 

На Севере отопительный период самый продолжительный, он начинается в августе и заканчивается в середине июня. За короткий летний сезон энергетики выполняют большой объем работы по подготовке объекта и оборудования к зиме.

«Энергетики традиционно одними из первых в республике начинают отопительный период. В рамках подготовки к ОЗП 2022-2023 гг. на ТЭЦ поселка Депутатский выполнен ремонт котлов и прочих систем ТЭЦ, а также заменены трубопроводы, отремонтированы инженерные сети. В середине августа на станции успешно проведены гидравлические испытания и пробный запуск котлов.  На сегодняшний день теплом обеспечены все социальные объекты и жилой фонд поселка», —  отметил генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахаэнерго»

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