В Депутатском пройдет реконструкция аэропорта

Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проектно-сметную документацию на реконструкцию и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи аэропорта Депутатский. Установка нового оборудования позволит повысить качество аэронавигационного обслуживания воздушных судов и обеспечит безопасность полетов в зоне аэропорта.

Региональный аэропорт «Депутатский», расположенный в 5 км от поселка Депутатский Усть-Янского улуса Якутии, построен в 1951 году. Аэропорт обеспечивает регулярное авиасообщение с региональным центром – Якутском, а также вертолетное сообщение с другими населенными пунктами района. Реконструкция проводится с целью приведения аэродрома в нормативное технико-эксплуатационное состояние для обеспечения безопасности взлета и посадки воздушных судов.

Проектом предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта, в том числе сооружение командно-диспетчерского пункта модульного типа с системами жизнеобеспечения и средствами радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, и оснащение объекта дальней приводной радиостанцией с маркерным радиомаяком, которая служит для определения курсового угла воздушного судна и его положения относительно взлетно-посадочной полосы.

Общая продолжительность строительства составит пять месяцев. Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».