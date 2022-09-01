В День знаний в Якутске открыли новый детский сад

В Новопортовском микрорайоне Гагаринского округа Якутска 1 сентября торжественно открыли новый детский сад «Северная сказка». Горожан с открытием социально-значимого объекта поздравил глава Якутии Айсен Николаев.

«В Якутске каждый год строятся и открываются новые школы и детские сады. Мы и в дальнейшем будем придерживаться выбранной стратегии, поддерживать строительство зданий образовательных учреждений по всей республике. В этом году планируем построить 15 зданий школ, 6 детских садов. В Якутске с каждым годом растет количество детей, в этом году свыше семи тысяч городских школьников впервые сядут за парты. Это большое счастье для города и всей республики. Важно, чтобы наши дети получали самое качественное образование, начиная уже с детского сада», – сказал глава.

Трехэтажное здание общей площадью более 3 тыс. кв. м возведено в рамках нацпроекта «Демография». Общая стоимость объекта составляет 243,9 млн руб., из них федеральные средства – 132,9 млн руб., средства госбюджета РС (Я) – 110,9 млн руб.

Детский сад оснащен всем необходимым современным оборудованием. Имеются зал хореографии, музыкальный и физкультурный залы, прогулочная веранда, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда и для занятий по робототехнике. В школе есть современный медицинский блок с прививочным кабинетом. В каждой группе садика установлена интерактивная доска, телевизор, компьютер и цветной принтер.

Во дворе сада оборудованы 12 игровых площадок для каждой группы. Все они оборудованы навесами, песочницами, детскими игровыми комплексами. Также обустроены спортивная площадка и парковка. По словам заведующей детского сада Нюргустаны Мордовской, новый детский сад примет 280 детей с 2 лет до 7 лет, будет функционировать 12 групп, из них 5 с якутским языком обучения.

Новопортовской район города является самым быстрорастущим в столице республики. В ближайшем будущем здесь начнётся строительство школы на 1200 мест.