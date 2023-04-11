В День здоровья в Якутске пройдет межрегиональный форум — Минздрав

В Якутске состоится межрегиональный форум «Здоровое общество-основа процветания Республики»

13-14 апреля 2023 года

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), ГБУ РС(Я) «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в рамках Всемирного дня здоровья и Десятилетия здоровья в Республике Саха (Якутия) 13-14 апреля 2023 года в городе Якутске проводит Межрегиональный форум «Здоровое общество-основа процветания Республики».

Цель Форума – определение и выработка управленческих аспектов в контексте эффективной реализации политики формирования здорового образа жизни и разработки предложений по совершенствованию системы управления здоровьем населения Республики Саха (Якутия).

В рамках Форума будут проведены пленарное заседание, дискуссионные площадки, круглые столы, освещение опыта реализации новых форм диалога с населением с участием ведущих российских и региональных экспертов, а также пройдут мастер-классы.

В программе Форума:

— 13 апреля 2023г. 14.00-17.00 ч. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Межрегионального Форума «Здоровое общество – основа процветания республики» г. Якутск, актовый зал Общественный центр ул. Курашова, д.24, 6 этаж

Ссылка на трансляцию в режиме – онлайн: https://vc.rcitsakha.ru/live/plenarnoe

— 13 апреля 2023г. 09.00 – 13.00 ч. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «СОВРЕМЕННАЯ УРОЛОГИЯ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА», г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4, РБ№1-НЦМ КДЦ, актовый зал

Ссылка на трансляцию в режиме – онлайн: https://vc.rcitsakha.ru/live/urology

— 13 апреля 2023г. 16.00 – 19.00 ч. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР «ТРИ ВОЗРАСТА ЖЕНЩИНЫ: ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ», г. Якутск, пр. Ленина, д. 24, гостиница Азимут, зал «Владивосток».

Ссылка на трансляцию в режиме – онлайн: https://vc.rcitsakha.ru/live/woman

— 14 апреля 2023г. 13.30- 16.30 ч. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «4 П МЕДИЦИНА: ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ» В РАМКАХ ФОРУМА «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО-ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РЕСПУБЛИКИ», г. Якутск, Национальная библиотека РС(Я), Проспект Ленина, 40

Ссылки на трансляцию в режиме – онлайн: https://vc.rcitsakha.ru/live/4Pmed

https://vk.com/wall-203689754_732

— 14 апреля 2023г. 14.00- 17.30 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «УЙГУ» — КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ», г. Якутск, Окружная администрация, пр. Ленина, 15, конференц-зал.

Ссылка на трансляцию в режиме – онлайн: https://vc.rcitsakha.ru/live/workhealth

Также в рамках Форума пройдут мастер-классы:

Мастер класс — Дыхательная гимнастика Цигун 14 апреля 2023 года с 12.00-13.00, ОА «ГО г. Якутск», актовый зал, 2 этаж

Мастер класс — Национальные настольные игры (хабылык, хаамыска) 13 апреля 2023 года, РБ №1- НЦМ им М.Е.Николаева, ПЦ — Солнечный город

Мастер класс — Корпоративный спорт, 14 апреля 2023 года с 12.00-13.00 , ОА «ГО г. Якутск», актовый зал, 2 этаж

Приглашаем принять участие в Форуме

«Здоровое общество-основа процветания Республики»!