В День воинской славы участнику Сталинградской битвы вручена юбилейная медаль

2 февраля страна отмечает 77-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это сражение считается одним из поворотных моментов в истории Второй мировой войны.

С Днём воинской славы России ветерана-участника Сталинградской битвы Петра Рыбкина поздравил Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов. Он вручил Петру Прокопьевичу юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», учреждённую Президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Медалью награждаются участники войны, труженики тыла, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

«Это одна из первых юбилейных медалей, которая вручается в республике, и для меня честь вручить её Вам именно в День воинской славы России. Хочу поблагодарить Вас за отвагу, героизм и неоценимый вклад в общую Победу», – сказал Владимир Солодов, вручая награду.

Пётр Прокопьевич Рыбкин родился 01 июня 1923 года в семье рабочих в посёлке Илимск Иркутской области. Когда началась Великая Отечественная война, он записался добровольцем в действующую армию и попал в третью пулемётную роту третьего батальона 960-го полка 299-ой дивизии, воевавшей в составе Донского фронта, которым руководил маршал Константин Рокоссовский. Награждён орденами Славы и Отечественной войны, медалями, «За отвагу», «За битву под Сталинградом».