В День Великой Победы в Якутске почтили память героев

9 мая в городе Якутске состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу «Воинам-победителям», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

От имени жителей Якутии в честь памяти героям фронта и героям тыла живые цветы к монументу «Воинам-победителям» и к Вечному огню возложил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Почтили память погибших защитников Отечества и возложили цветы председатель Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Петр Гоголев, главный федеральный инспектор по РС (Я) Евгений Корнеев, председатель Верховного суда РС (Я) Любовь Летучих, начальник управления федеральной службы безопасности России по РС (Я) Сергей Бобровников, министр внутренних дел по РС(Я) Владимир Прокопенко, начальник Управления Росгвардии по РС(Я) Сергей Челищев, военный комиссар РС(Я) Александр Авдонин, заместитель прокурора РС (Я) Александр Трухин, члены правительства РС (Я), архиепископ Якутский и Ленский Владыка Роман и другие.

В честь 76-й годовщины Великой Победы торжественная церемония началась с минуты молчания памяти павших в боях, замученных в концлагерях, без вести пропавших и всех павших, не доживших до дней Великой Победы.

Был дан троекратный оружейный залп и прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Колонна, возглавляемая знаменной группой, прошла по центральной аллее площади Победы.