16.04.2023
13:29
189
Православие
В День Святой Пасхи в исправительные учреждения передано более 2 тысяч освященных куличей
В День Святой Пасхи в исправительные учреждения передано более 2 тысяч освященных куличей.
Это стало возможным благодаря инициативе помощника начальника УФСИН по организации работы с верующими иеромонаха Макария (Золотавина) при поддержке Якутской епархии Русской Православной Церкви.
В честь Светлого Христова Воскресения осужденные получили к завтраку в качестве угощения яйца и куличи. Они говорили о том, что почувствовали себя сопричастными великому празднику и стремление к нравственному возрождению.
Также в этот день было организовано посещение православных храмов и молитвенных комнат.
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.04.2023
0
235
16.04.2023
0
323
16.04.2023
0
308
16.04.2023
0
775
16.04.2023
0
1074
16.04.2023
0
4451
16.04.2023
1
2024
15.04.2023
0
1770
15.04.2023
0
1344
15.04.2023
0
4456
15.04.2023
0
957
15.04.2023
0
1222
15.04.2023
0
1237
15.04.2023
0
1026
15.04.2023
0
1103
15.04.2023
0
1065
15.04.2023
0
1237
15.04.2023
0
1748
15.04.2023
0
2820
15.04.2023
0
990
15.04.2023
0
1322
15.04.2023
1
3962
15.04.2023
0
1512
15.04.2023
0
2005
15.04.2023
0
1163
15.04.2023
0
2514
15.04.2023
0
1160
15.04.2023
0
1007
15.04.2023
0
12146
15.04.2023
0
3870
15.04.2023
0
1140
15.04.2023
0
1088
15.04.2023
0
2620
15.04.2023
0
1373
15.04.2023
0
1279
15.04.2023
1
2176
15.04.2023
0
1183
15.04.2023
0
3220
15.04.2023
0
21147
15.04.2023
0
1676
14.04.2023
0
4370
14.04.2023
0
2037
14.04.2023
0
2328
14.04.2023
0
2382
14.04.2023
0
1939
14.04.2023
0
3539
14.04.2023
0
2199
14.04.2023
0
2422
14.04.2023
0
3695
14.04.2023
1
1626
14.04.2023
0
2071
14.04.2023
0
1653
14.04.2023
0
1897
14.04.2023
0
1919
14.04.2023
0
1757
14.04.2023
0
2214
14.04.2023
0
6369
ТОП НОВОСТИ
13.04.2023
0
23832
11.04.2023
0
18288
11.04.2023
2
18028
10.04.2023
0
16803
15.04.2023
0
12500
13.04.2023
0
11200
14.04.2023
0
11093
12.04.2023
1
10355
10.04.2023
0
9842
Добавить комментарий