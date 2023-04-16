В День Святой Пасхи в исправительные учреждения передано более 2 тысяч освященных куличей.

Это стало возможным благодаря инициативе помощника начальника УФСИН по организации работы с верующими иеромонаха Макария (Золотавина) при поддержке Якутской епархии Русской Православной Церкви.



В честь Светлого Христова Воскресения осужденные получили к завтраку в качестве угощения яйца и куличи. Они говорили о том, что почувствовали себя сопричастными великому празднику и стремление к нравственному возрождению.

Также в этот день было организовано посещение православных храмов и молитвенных комнат.

