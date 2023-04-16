16.04.2023
13:29
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Православие

В День Святой Пасхи в исправительные учреждения передано более 2 тысяч освященных куличей

В День Святой Пасхи в исправительные учреждения передано более 2 тысяч освященных куличей.
Это стало возможным благодаря инициативе помощника начальника УФСИН по организации работы с верующими иеромонаха Макария (Золотавина) при поддержке Якутской епархии Русской Православной Церкви.


В честь Светлого Христова Воскресения осужденные получили к завтраку в качестве угощения яйца и куличи. Они говорили о том, что почувствовали себя сопричастными великому празднику и стремление к нравственному возрождению.

Также в этот день было организовано посещение православных храмов и молитвенных комнат.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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