В День столетия республики состоится всеобщий осуохай

Массовое исполнение традиционного хороводного кругового танца якутов «осуохай» 27 апреля должно стать символом сплочения многонационального народа Якутии. Министерство культуры и духовного развития приступило к подготовке этого значимого события, которое в качестве флэш-моба пройдет одновременно во всех уголках республики.

В столице местом проведения определена Комсомольская площадь. Предполагается, что хороводный танец состоится сразу после праздничного шествия, посвященного 100-летию ЯАССР, которое пройдет по улице Кирова от перекрестка с улицей Ярославского до улицы Лермонтова. После осуохая на площади состоится эстрадный концерт.

По информации первого заместителя министра культуры и духовного развития Якутии Владислава Левочкина, в районах также началась подготовка к участию во всеобщем республиканском осуохае:

– Координаторами всеобщего осуохая являются республиканские учреждения культуры: Театр олонхо и Республиканский дом народного творчества. В качестве организаторов акции на местах выступят районные дома культуры. Традиционно осуохай является танцем дружбы, сплочения. В то же время — это сакральный символ круговорота жизни, торжества светлых начал. Проведение всеобщего республиканского танца олицетворит единение народов Якутии, имеющих общие культурные корни и историю, позволит каждому жителю нашей республики ощутить значимость праздничной даты.

На следующей неделе в ведомстве состоится совещание с участием заинтересованных общественных объединений и задействованных учреждений культуры и искусства, на котором будут обсуждены все организационные вопросы.

27 апреля – особая дата в истории Якутии. В этот день произошли сразу два знаковых события в общественной и политической жизни региона. В 1922 году была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика (ЯАССР). А ровно 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая Конституция Республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации.