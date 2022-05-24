В День славянской письменности и культуры Алдан вспоминал Марину Цветаеву



Литературно-музыкальная композиция Государственного концертного оркестра Якутии о жизни и творчестве великой русской поэтессы для старшеклассников завершила серию интерактивных уроков в этом учебном году, проведенных в рамках трехстороннего соглашения между филиалом Государственной филармонии Якутии — госоркестр Якутии, Управлением культуры и искусства и Департаментом образования Алданского района по организации проекта «Музыка для всех».



На интерактивный урок в Алданском ТЮЗе утром 24 мая пришли учащиеся 8-11-х классов городских школ. Перед началом спектакля к ребятам обратился благочинный Алданского округа иеромонах Макарий (Золотавин), поздравивший школьников с православным праздником в честь святых Кирилла и Мефодия.

В программе «Непокорная муза Марины Цветаевой» зритель знакомится с творчеством великой поэтессы и узнаёт о главных этапах ее жизни. В спектакле звучит музыка П. И. Чайковского, Ф. Шопена, Е. Тростянского и других композиторов. Роль Марины Цветаевой исполняет артистка оркестра Кристина Нихти, художественное слово — Анастасия Сташкова, дирижёр — заслуженный работник культуры РС (Я) Юлия Швецова.



