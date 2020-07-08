В День семьи названы победители городского конкурса «Семейный альбом»

Управление культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска с 29 июня по 8 июля провело народный дистанционный конкурс фотографий «Семейный альбом», приуроченный к Дню семьи, любви и верности. В онлайн-конкурсе на официальной странице в Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk приняло участие 367 человек, 58 семей из 17 улусов и районов Якутии.

Сегодня жюри оценило работы конкурсантов по 5 номинациям: «Наша дружная семья» (любая семейная фотография), «Мы любим путешествия» (семейная фотография из путешествий: разные страны, море и.т.д), «Семейные традиции» (демонстрация общего семейного увлечения, хобби, занятия), «Мы за здоровый образ жизни» (фотографии на тему занятий спортом, физкультурой, участия в спортивных соревнованиях, поддержки активного образа жизни), «Национальный костюм» (фотографии в национальных костюмах), «Приз зрительских симпатий» (в каждой номинации определяются победители по количеству лайков).

По итогам в номинации «Национальный костюм» победителем стала семья Жирковых, приза зрительских симпатий удостоена семья Мыреевых.

В номинации «Мы за ЗОЖ» победила семья Кириллиных, приз зрительских симпатий достался семье Саввиновых.

В номинации «Семейные традиции» победили Орлосовы, Саввиновым — приз от зрителей.

В номинации «Наша дружная семья» всех превзошла orlie_zepishh, зрители выбрали семью Илларионовых.

«Мы любим путешествия» — победила семья Барашковых, приз зрителей достался Никифоровым. Поощрительными призами отмечены семьи Афонских и Салышевых.

Всем участникам выданы электронные сертификаты, победителям — дипломы и призы.

Управление культуры Окружной администрации выражает благодарность ресторанному холдингу Александра Скрипина, компании «Море суши», фотографу «Kiralina», фотостудии «Smile Time», @mariyandreeva, @Tuyra_photo, фотографу Юлии Авдюшевой.

8 июля в России ежегодно, начиная с 2008 года, отмечается государственный праздник – День семьи, любви и верности. Главная цель праздника — продвижение здоровых семейных ценностей: любви, верности, ответственности и многодетности, как важнейшей цели демографической политики государства.Сегодня, общественную награду – медаль «За любовь и верность» получат 100 семей Якутии. Такой медалью награждаются супруги, прожившие в браке не менее 25-ти лет и получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, и воспитавшие детей достойными членами общества.