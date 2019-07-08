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8 июля 2019, 19:21
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В День семьи, любви и верности в Якутии чествовали лучшие семейные пары

Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, основанный в 2008 году в честь памяти православных святых Петра и Февронии Муромских. В этот день по традиции в столице республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию самых крепких супружеских пар, проживших вместе в любви и согласии 50 и более лет.

От имени Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) гостей и участников праздничного мероприятия, супружеские пары с Днем семьи, любви и верности поздравила заместитель председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина. Она отметила, что сегодня выдался поистине солнечный день, не только потому, что на небе светит солнце, а потому что отмечается светлый и добрый праздник – День семьи, любви и верности.

«Этот праздничный день основан на легенде о примере безграничной любви и верности, настоящей семьи, которую когда-то показала одна православная муромская семья. И я убеждена, что те семьи, которые сегодня собрались на этой площади, и которых мы сегодня поздравляем с этим замечательным праздником, тоже являются примером настоящей крепкой семьи», — отметила в своей приветственной речи Ольга Балабкина.

В этот праздничный день самым крепким супружеским парам, прожившим вместе в любви и согласии от имени Главы Республики Саха (Якутия) были вручены медали «За любовь и верность».

Медалями за любовь и верность, воспитание детей достойными членами общества, за достигнутые благополучия, обеспеченные совместным трудом, были награждены Иннокентий Иннокентьевич и Антонина Семеновна Тарбаховы из города Якутска, Федот Никитич и Анна Трофимовна Николаевы из Вилюйского улуса, Никита Никитич и Клара Петровна Даниловы из Горного улуса, Василий Титович и Татьяна Сидоровна Окороковы из Мегино-Кангаласского улуса,  Леонид Александрович и Татьяна Степановна Седельниковы из города Якутска, Денис Денисович и Евдокия Николаевна Дедюкины из Усть-Алданского улуса, Владимир Васильевич и Вера Викторовна Никоновы из Чурапчинского улуса, Юрий Васильевич и Таисия Иннокентьевна Лукьянцевы из городского округа «Жатай», Иван Николаевич и Наталья Николаевна Атласовы из Оймяконского улуса, Егор Пантелеймонович и Акулина Прокопьевна Ивановы из Таттинского улуса.

Также в этот день отдельные слова поздравлений звучали в адрес молодоженов, которые только вступили в начало супружеской жизни. Они все вместе выпустили в небо голубей – символ любви и единства, мира и благополучия.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом с участием детских творческих коллективов республики.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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